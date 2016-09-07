مصر تتعاقد مع شركة يونانية للتخلص من 220 طن "لندين" مسرطن

وقعت وزارة البيئة منذ قليل عقود عملية إعادة تعبئة وشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات اللندين، وهى مخلفات عالية الخطورة والمحظور تداولها والمخزنة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1998، بحضور الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وممثل المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والسفير اليونانى بالقاهرة وعدد من المسئولين.

ومن المقرر أن تبدأ شركة "بوليكو" اليونانية عملية التخلص من الشحنة وفقا لجدول زمنى تضعه الشركة المنفذة، حيث وعدت الشركة فى كراسة الشروط بالمناقصة بنقل الشحنة والتخلص منها خلال من 8 إلى 10 أشهر فقط حيث من المقرر أن تنقلها إلى فرنسا.

وأكد وزير البيئة خلال التوقيع أن الوزارة تسعى لاكتساب مهارات التخلص من مثل هذه الملوثات من خلال الشركة، مضيفا أن الشركة ستحصل على 400 ألف دولار مقابل التخلص من الشحنة.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة كانت وقعت اتفاقية مع البنك الدولى بمنحة قدرها 8.1 مليون دولار منحة لا ترد للتخلص من المخلفات العضوية شديدة الخطورة وعلى رأسها مبيدات اللندين المتواجد منه 10 شاحنات ممتلئة به فى ميناء الأدبية منذ عام 1998، يقابلها 15 مليون ونصف دولار مكون محلى موزعة على 3 وزارات هى البيئة والزراعة والكهرباء والمساهمات النقدية والعينية.



>مصر تتعاقد مع شركة يونانية للتخلص من 220 طن... by youm7