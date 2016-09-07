أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصر تتعاقد مع شركة يونانية للتخلص من 220 طن "لندين" مسرطن

Google+ Print
مصر تتعاقد مع شركة يونانية للتخلص من 220 طن "لندين" مسرطن مصر تتعاقد مع شركة يونانية للتخلص من 220 طن "لندين" مسرطن

>كتب محمد محسوب

وقعت وزارة البيئة منذ قليل عقود عملية إعادة تعبئة وشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات اللندين، وهى مخلفات عالية الخطورة والمحظور تداولها والمخزنة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1998، بحضور الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وممثل المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والسفير اليونانى بالقاهرة وعدد من المسئولين.

ومن المقرر أن تبدأ شركة "بوليكو" اليونانية عملية التخلص من الشحنة وفقا لجدول زمنى تضعه الشركة المنفذة، حيث وعدت الشركة فى كراسة الشروط بالمناقصة بنقل الشحنة والتخلص منها خلال من 8 إلى 10 أشهر فقط حيث من المقرر أن تنقلها إلى فرنسا.

وأكد وزير البيئة خلال التوقيع أن الوزارة تسعى لاكتساب مهارات التخلص من مثل هذه الملوثات من خلال الشركة، مضيفا أن الشركة ستحصل على 400 ألف دولار مقابل التخلص من الشحنة.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة كانت وقعت اتفاقية مع البنك الدولى بمنحة قدرها 8.1 مليون دولار منحة لا ترد للتخلص من المخلفات العضوية شديدة الخطورة وعلى رأسها مبيدات اللندين المتواجد منه 10 شاحنات ممتلئة به فى ميناء الأدبية منذ عام 1998، يقابلها 15 مليون ونصف دولار مكون محلى موزعة على 3 وزارات هى البيئة والزراعة والكهرباء والمساهمات النقدية والعينية.

 


>مصر تتعاقد مع شركة يونانية للتخلص من 220 طن... by youm7


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة