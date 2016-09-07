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بوريس جونسون: خطة لانتقال سياسى بعد الأسد تساعد على احلال السلام بسوريا

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بوريس جونسون: خطة لانتقال سياسى بعد الأسد تساعد على احلال السلام بسوريا بوريس جونسون: خطة لانتقال سياسى بعد الأسد تساعد على احلال السلام بسوريا

>لندن (رويترز)

قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إن خطة لانتقال سياسى فى سوريا تشترط تنحى الرئيس بشار الأسد قد تساعد فى استئناف محادثات السلام المتوقفة.وأضاف جونسون أنه إذا كان لمحادثات السلام أن تعود إلى مسارها "فمن الواضح أن من الضرورى أن يتمكن العالم وجميع المتحاورين فى جنيف من رؤية أن هناك مستقبلا لسوريا يتجاوز نظام الأسد."

وكان جونسون يتحدث فى اجتماع فى لندن عقب محادثات مع رياض حجاب المنسق العام لجماعة المعارضة السورية التى تدعمها والذى قدم خطة لتسوية سياسية جديدة فى سوريا.

وقال جونسون "بعد الاستماع إلى الجميع هنا ليس لدى شك على الإطلاق انه بالحس السليم والمرونة والنشاط يمكن وضع هذه الرؤية وهذه الخطة التى طرحها الدكتور حجاب وزملاؤه موضع التنفيذ."


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