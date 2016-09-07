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النواب الأمريكى سيصوت على تشريع يسمح لضحايا11سبتمبر بمقاضاة السعودية

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النواب الأمريكى سيصوت على تشريع يسمح لضحايا11سبتمبر بمقاضاة السعودية النواب الأمريكى سيصوت على تشريع يسمح لضحايا11سبتمبر بمقاضاة السعودية

>واشنطن (رويترز)

قال مصدر فى مجلس النواب الأمريكى اليوم الأربعاء إن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضاة طلبا لتعويضات، ونظرا لأن مجلس الشيوخ أقر "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" بالاجماع فى مايو آيار فإن موافقة مجلس النواب على المشروع سيثير مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذى هدد باستخدام النقض الرئاسى (الفيتو) ضده.

وينفى السعوديون المسؤولية عن هجمات 2001 فى الولايات المتحدة ويعترضون بشدة على مشروع القانون.وإذا أصبح مشروع "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" قانونا فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التى تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التى يثبت أنها شاركت فى هجمات إرهابية على الأراضى الأمريكية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من دول أخرى.

وفى هذه الحالة فإنه سيتيح المضى قدما فى دعاوى بمحكمة اتحادية فى نيويورك حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين فى الهجمات على مركز التجارة العالمى فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى واشنطن.وشارك فى هجمات 11 سبتمبر 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا.


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