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تركيا: مقتل 110 من مسحلى داعش والأكراد منذ بدء العملية العسكرية بسوريا

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تركيا: مقتل 110 من مسحلى داعش والأكراد منذ بدء العملية العسكرية بسوريا تركيا: مقتل 110 من مسحلى داعش والأكراد منذ بدء العملية العسكرية بسوريا

>(أ ش أ)

أكد نور الدين جانيكلى نائب رئيس وزراء تركيا أن 110 من مقاتلى تنظيم "داعش" ومسلحين من جماعات كردية قد قتلوا منذ أن بدأت تركيا عمليتها العسكرية فى شمال سوريا.

وأضاف جانيكلي- فى تصريحات للصحفيين بأنقرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما ذكرت قناة العربية اليوم الأربعاء، إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب 19 آخرون أيضا منذ بدء العملية فى سوريا.

وأشار إلى أن القوات المدعومة من تركيا قد تتوغل لعمق أكبر فى سوريا بعدما قامت بتأمين شريط من الأرض بطول 90 كيلومترا على الحدود التركية.

يشار إلى أن حملة تركيا التى أطلق عليها اسم "درع الفرات" وحلفاء لها من المعارضة السورية طردت تنظيم "داعش" من المنطقة المتاخمة لتركيا؛ كما تريد أنقرة كبح تقدم جماعات كردية سورية مدعومة من الولايات المتحدة فى المنطقة.


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