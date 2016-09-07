' ما حدث قبل مواجهة الكونجو يبشر بالخير.. تذكروا الاستعداد لنيجيريا '

يشعر الجهاز الفني لمنتخب مصر بأن ما حدث قبل مواجهة الكونجو في تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل يبشر بالخير.

منتخب مصر استعد لمواجهة الكونجو مطلع أكتوبر المقبل بالتعادل مع غينيا 1-1، والخسارة من جنوب إفريقيا وديا.

وقال أسامة نبيه المدرب العام للفريق في تصريحات لقناة الحياة يوم الأربعاء: "نتذكر ما حدث قبل مواجهتي نيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2017، فقد خسرنا من الأردن حتى طالتنا الانتقادات".

وأضاف "وقتها شعرنا باستفادة فنية ومعنوية ونفسية كبيرة، وحققنا نتائج مميزة أمام نيجيريا، وما يحدث حاليا يبشر بالخير".

وأوضح نبيه أن الجهاز الفني لديه 90% من القوام الرئيسي للفريق قبل نحو شهر من لقاء الكونجو الهام.

وأتم "المباريات الودية عبارة عن تجارب نتعلم منها، وعندما نسافر إلى الكونجو الشهر المقبل سيكون لنا شكل مختلف تماما".

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