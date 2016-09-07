أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' ما حدث قبل مواجهة الكونجو يبشر بالخير.. تذكروا الاستعداد لنيجيريا '

Google+ Print
' ما حدث قبل مواجهة الكونجو يبشر بالخير.. تذكروا الاستعداد لنيجيريا ' ' ما حدث قبل مواجهة الكونجو يبشر بالخير.. تذكروا الاستعداد لنيجيريا '

يشعر الجهاز الفني لمنتخب بأن ما حدث قبل مواجهة الكونجو في تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل يبشر بالخير.

منتخب مصر استعد لمواجهة الكونجو مطلع أكتوبر المقبل بالتعادل مع غينيا 1-1، والخسارة من جنوب إفريقيا وديا.

وقال أسامة نبيه المدرب العام للفريق في تصريحات لقناة الحياة يوم الأربعاء: "نتذكر ما حدث قبل مواجهتي نيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2017، فقد خسرنا من الأردن حتى طالتنا الانتقادات".

وأضاف "وقتها شعرنا باستفادة فنية ومعنوية ونفسية كبيرة، وحققنا نتائج مميزة أمام نيجيريا، وما يحدث حاليا يبشر بالخير".

وأوضح نبيه أن الجهاز الفني لديه 90% من القوام الرئيسي للفريق قبل نحو شهر من لقاء الكونجو الهام.

وأتم "المباريات الودية عبارة عن تجارب نتعلم منها، وعندما نسافر إلى الكونجو الشهر المقبل سيكون لنا شكل مختلف تماما".

كوبر يطالب جماهير مصر بالتفاؤل والنظر لإيجابيات الوديات

كوبر: لم أعاقب رمضان صبحي أمام جنوب إفريقيا.. ولهذه الأسباب شارك كبديل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة