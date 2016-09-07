في_الدوري – عودة: المقاولون يريد الرجوع إلى إفريقيا.. وخبرة اللاعبين هي الفارق

"في 40 عاما حصدنا 8 بطولات.. هناك أندية عمرها أكثر من 100 عام لم تحقق مثل تلك البطولات. نريد استعادة أمجاد المقاولون العرب". هكذا يقول محمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل.

المقاولون أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثالث عشر بعد دور أول حصد فيه 9 نقاط ودور ثاني حصد فيه 32 نقطة بعدما تولى عودة تدريب الفريق، وهو الأمر الذي يقول عنه لـFilGoal.com: "نريد دخول إفريقيا الموسم المقبل.. إذا استمر مستوانا الموسم الماضي في هذا الموسم نستطيع تحقيق ذلك".

وأضاف "كل فرد في جهازي حصل على بطولة مع المقاولون.. أرى أننا ثالث أفضل نادي في مصر بعد الأهلي والزمالك من حيث عدد البطولات".

ويكمل "في الحقيقة أنا متفائل بشكل الفريق، ضمينا لاعبين جدد مثل محمد ناجي (جدو) وإبراهيم الشايب على سبيل المثال، وعقدنا معسكرين جيدين في الإسكندرية والإسماعيلية".

ويكشف "لدينا جدول ظالم إلى حد ما، نواجه الاتحاد السكندري خارج ملعبنا ثم الأهلي ثم الإنتاج الحربي خارج ملعبنا أيضا. إلا أننا نريد أن نكون الحصان الأسود للمسابقة".

ويواصل "نريد جمع نقاط كافية في الدور الأول لأن الدور الثاني يكون صعبا، أريد أن تكون فترتي الموسم المقبل مثل الموسم الماضي".

ويكشف "في حال كنا أدينا الدور الأول بنفس طريقة الدور الثاني كنا سننهي في المركز الثالث".

وعن معدل الأعمار العالي للمقاولون، مثل جدو وأحمد علي ورامي عادل، قال "اللاعبون ذوي الخبرات هم من يصنعون الفارق. انظروا لتجربتي عماد النحاس مع أسوان الموسم الماضي وشوقي غريب مع الإنتاج الحربي، تلك الخبرات والإصرار على الفوز هي من تصنع الفارق".

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