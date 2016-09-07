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دراسة: جوارديولا المدرب الأكثر شهرة داخل أوروبا

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دراسة: جوارديولا المدرب الأكثر شهرة داخل أوروبا دراسة: جوارديولا المدرب الأكثر شهرة داخل أوروبا

(إفي): يحتل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني، والفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، صدارة المدربين الأكثر شهرة في إسبانيا، في الوقت الذي يأتي فيه الإسباني بيب جوارديولا، في طليعة التصنيف داخل القارة الأوروبية.

وجاء هذا التصنيف وفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة "التواصل يعني الانتصار" المتخصصة في التواصل العام بالنسبة لرياضيي الصفوة.

وجاء المدرب الأرجنتيني في صدارة ترتيب مدربي الليجا خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري برصيد 78.6 نقطة، بينما حل زيدان ثانيا برصيد 74.3 نقطة، وجاء مدرب لاس بالماس، كيكي سيتيين في المركز الثالث برصيد 6702 نقطة، فيما احتل لويس إنريكي، مدرب برشلونة، المركز الرابع برصيد 66.3 نقطة.

وعلى مستوى القارة العجوز، اعتبرت الدراسة، الفريدة من نوعها التي تهتم بقياس شهرة مدربي الصفوة في كرة القدم، أن جوارديولا هو الأكثر صيتا بين أقرانه برصيد 82.6 نقطة.

وحل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، في المركز الثاني برصيد 81.6 نقطة، ثم مواطنه ومدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليجري، برصيد 79.4 نقطة، ثم الإسباني أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، برصيد 77.7 نقطة.

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