"الصحة العالمية" تطالب زائرى المناطق المصابة بزيكا بالامتناع عن الجنس 6 أشهر

شددت منظمة الصحة العالمية "WHO" اليوم على ضرورة الامتناع عن ممارسة الجنس لمدة 6 أشهر بعد السفر إلى المنطقة المصابة بزيكا سواء كانت تظهر عليهم أعراض أم لا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه نصيحة جديدة أكثر صرامة من منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس يواصل انتشاره فى جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وآسيا والولايات المتحدة.

والنصيحة السابقة التى نشرت فى يونيو الماضى كانت تحث الرجال فقط على الامتناع عن ممارسة الجنس مع شركائهم فقط لمدة أقصاها ثمانية أسابيع، لكن تضخمت الأبحاث وأظهرت أن الفيروس يمكنه البقاء على قيد الحياة فى كل من الرجال والنساء لعدة أشهر.

وأظهرت واحدة من التطورات المقلقة الرئيسية الأسبوع الماضى عندما اكتشف الباحثون أن رجلاً فى مدينة الميريلاند الأمريكية نقل الفيروس إلى شريكته بعد العطلة التى قضاها فى منطقة مصابة بزيكا رغم عدم ظهور عليه أى أعراض.

وفى هذا السياق وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة واشنطن أمس أن فيروس زيكا يمكنه البقاء على قيد الحياة فى الدموع لدى الفئران لمدة أسبوع على الأقل.

وعلى الرغم من الجهود المكثفة للسيطرة على تفشى فيروس زيكا فى ولاية فلوريدا، ما زالت الأرقام فى الصعود، حيث إنه اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء، كانت هناك سبع إصابات محلية جديدة فى ميامى، ليصل العدد الإجمالى للحالات فى ولاية فلوريدا إلى 56.

وتنصح منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل بعدم السفر إلى المناطق التى ينتشر فيها فيروس زيكا، وحذرت الناس من السفر إلى الألعاب الأولمبية للمعاقين التى تبدأ يوم الأربعاء فى ريو دى جانيرو، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد لدغات البعوض.