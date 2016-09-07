«تامر عبد المنعم» يشارك «أحمد لطفي» فى إنتاج مسلسل «الضاهر»

اتفق الفنان تامر عبد المنعم صاحب شركة “ماركيز هاوس”، مع شركة “كيز برودكشين”، لصاحبها المنتج أحمد لطفي للدخول كشراكة في إنتاج مسلسل “الضاهر”، للنجم محمد فؤاد، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم.

ومن جانبه أكد تامر عبد المنعم أن فريق عمل المسلسل، ينتظر الموافقة النهائية للشئون المعنوية علي سيناريو المسلسل، تمهيدًا لترشيح باقي أسماء الأبطال المشاركين في المسلسل وبدء عمليات التصوير.

المسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وبطولة محمد فؤاد، وحسن يوسف، ولبنى عبدالعزيز، ومن إخرج ياسر زايد.