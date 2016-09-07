أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

لأول مرة في تاريخها.. مصر تستضيف بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

Google+ Print
لأول مرة في تاريخها.. مصر تستضيف بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية لأول مرة في تاريخها.. مصر تستضيف بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، إقامة فعاليات البطولة في الفترة بين 4 – 9 أكتوبر المقبل، والتي تستضيفها لأول مرة في تاريخها، وذلك بالميادين الأوليمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال بييرو دوناتو، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية، إن إسناد تنظيم البطولة لمصر هذا العام، يأتي تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققه الاتحاد المصري للرماية في تنظيم 3 بطولات أفريقية متتالية، فضلًا عن الملاعب الأوليمبية المجهزة التي تمتلكها مصر، مؤكدًا أن مصر أصبحت من كبار اللعبة في العالم على غرار إيطاليا التي استضافت البطولة بمدينة بولونيا عام 2015 وفينسيا عام 2014، والبرتغال التي نظمت البطولة في عام 2013 بمدينة بورتو.

وأضاف أن هذه البطولة هي الأهم على مستوى العالم، إذ يشارك فيها أمهر الرماة على مستوى العالم لتتويج بطل أبطال العالم في الرماية على الأطباق المروحية، كما أنها الأهم في تاريخ اللعبة إذ من المتوقع حتى الآن أن يشارك 400 من أبطال الرماية في العالم من 20 دولة من مختلف قارات العالم.

من جانبه، قال حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن البطولات السابقة كانت بمثابة قوة ناعمة لتحسين صورة مصر في الخارج ودعم السياحة المصرية، حيث استضافت ميادين الصيد المصرية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 700 رامي من مختلف دول العالم.

وأضاف «حسني» أن بطولة العالم للرماية ستشهد مفاجآت في أعداد الرماة المشاركين من أمريكا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا والأرجنتين، مؤكدًا أن البطولة ستعكس الوجه الحضاري لمصر طوال فترة تنظيمها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة