لأول مرة في تاريخها.. مصر تستضيف بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، إقامة فعاليات البطولة في الفترة بين 4 – 9 أكتوبر المقبل، والتي تستضيفها مصر لأول مرة في تاريخها، وذلك بالميادين الأوليمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال بييرو دوناتو، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية، إن إسناد تنظيم البطولة لمصر هذا العام، يأتي تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققه الاتحاد المصري للرماية في تنظيم 3 بطولات أفريقية متتالية، فضلًا عن الملاعب الأوليمبية المجهزة التي تمتلكها مصر، مؤكدًا أن مصر أصبحت من كبار اللعبة في العالم على غرار إيطاليا التي استضافت البطولة بمدينة بولونيا عام 2015 وفينسيا عام 2014، والبرتغال التي نظمت البطولة في عام 2013 بمدينة بورتو.

وأضاف أن هذه البطولة هي الأهم على مستوى العالم، إذ يشارك فيها أمهر الرماة على مستوى العالم لتتويج بطل أبطال العالم في الرماية على الأطباق المروحية، كما أنها الأهم في تاريخ اللعبة إذ من المتوقع حتى الآن أن يشارك 400 من أبطال الرماية في العالم من 20 دولة من مختلف قارات العالم.

من جانبه، قال حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن البطولات السابقة كانت بمثابة قوة ناعمة لتحسين صورة مصر في الخارج ودعم السياحة المصرية، حيث استضافت ميادين الصيد المصرية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 700 رامي من مختلف دول العالم.

وأضاف «حسني» أن بطولة العالم للرماية ستشهد مفاجآت في أعداد الرماة المشاركين من أمريكا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا والأرجنتين، مؤكدًا أن البطولة ستعكس الوجه الحضاري لمصر طوال فترة تنظيمها.