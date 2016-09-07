«العربى»: البعثة الطبية المصرية للحج هذا العام وجهة مشرفة لمصر

أشاد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، رئيس البعثة الرسمية المصرية للحج لهذا العام 1437 هـ – 2016 م، بالخدمة الطبية المقدمة للحجاج المصريين بعيادات البعثة الطبية، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، لعيادات حجاج التضامن الاجتماعى والعيادة الرئيسية للبعثة بمنطقة المسفلة بمكة المكرمة، وكان فى استقباله الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج.

وأوضح العربى ، أن هذه هى الزيارة الثانية له لعيادات البعثة الطبية منذ وصوله للأراضى السعودية، يأتى ذلك فى إطار حرصه لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للحجاج، حيث تشهد الخدمة رضاء غير مسبوق لجميع المرضى سواء من حيث المعاملة أو الكشف الطبى أو الأدوية وتوافرها فى جميع عيادات التضامن والداخلية والسياحة، لافتًا إلى الروح العالية التى يعمل بها الفريق الطبى بالبعثة قائلًا ” البعثة الطبية المصرية هذا العام وجهة مشرفة لمصر”.

وتقدم العربى، بالشكرللدكتورعلى حجازى وجميع الفرق الطبية لما لمسه من من خدمة طبية متميزة ورضاء من قيبل المرضى، بالإضافة الى الدور الذى يقوم به الفريق الوقائى من خلال حملات التوعية المستمرة للحجاج للوقاية من الأمراض المعدية والغير معدية وفيروس كرونا، والإنفلونزا، والاجهاد الحرارى، حيث لم يتم رصد أى حالة بمرض معدى حتى الأن.

ومن جانبه قال حجازى، أن مع اقتراب موسم الحج يزداد أعداد المترددين على العيادات، مشيرًا إلى أن الخدمة الطبية تقدم بالعيادات على مدار ال 24 ساعة من خلال فريق طبى متكامل ومدرب على أعلى مستوى من أطباء وتمريض وإداريين.

وأوضح حجازى، أنه تم إنشاء 32 عيادة هذا العام لإستيعاب أعداد المرضى وتقديم خدمة طبية متميزة، لافتًا إلى أن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية متوافرة بالصيدليات وتعمل على مدار الساعة ، حيث يتم إمداد جميع الصيدليات بما يتم استهلاكه من أدوية أول بأول، مؤكدًا على أن نجاح البعثة الطبية حتى الأن يرجع إلى أن العمل يسير بروح الفريق الواحد.