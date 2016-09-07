جينيفر لورانس مجدداً الوجه الاعلاني لحقائب اليد من "ديور"

تموضعت النجمة العالمية الشابة "جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence أمام مصور الموضة الشهير "باتريك دومارشيليه" Patrick Demarchelier في استوديو فني في مدينة نيويورك من أجل جلسة التصوير الجديدة الخاصة بحقائب اليد من دار "ديور" Dior.

وقد شاهدنا "جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence تتخذ عدة وضعيات أثناء جلسة التصوير لاظهار الحقائب الأيقونية من "ديور" Dior بأجمل طريقة، حيث أحياناً جليت في كرسي مريح باللون الأبيض، وأحياناً رمقت الكاكيرا بنظارات حادة ومباشرة، وبجميع الأحول فقد بدت النجمة الجميلة غاية في الأناقة والاشراق، وقد أضافت الحقائب معها في الصور من حقيبة "ديوريفر" Diorever، وحقيبة "ديوراما" Diorama المزيد من التألق والتميز الى اللوك النهائي.