أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

جينيفر لورانس مجدداً الوجه الاعلاني لحقائب اليد من "ديور"

Google+ Print

الأربعاء 07-09-2016 17:38

تموضعت النجمة العالمية الشابة "جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence أمام مصور الموضة الشهير "باتريك دومارشيليه" Patrick Demarchelier في استوديو فني في مدينة نيويورك من أجل جلسة التصوير الجديدة الخاصة بحقائب اليد من دار "ديور" Dior.
وقد شاهدنا "جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence تتخذ عدة وضعيات أثناء جلسة التصوير لاظهار الحقائب الأيقونية من "ديور" Dior بأجمل طريقة، حيث أحياناً جليت في كرسي مريح باللون الأبيض، وأحياناً رمقت الكاكيرا بنظارات حادة ومباشرة، وبجميع الأحول فقد بدت النجمة الجميلة غاية في الأناقة والاشراق، وقد أضافت الحقائب معها في الصور من حقيبة "ديوريفر" Diorever، وحقيبة "ديوراما" Diorama المزيد من التألق والتميز الى اللوك النهائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي