اليك مجموعة "سيلويت" المُبهرة من مجوهرات معوّض

تشيد مجموعة "سيلويت" Silhoutette من مجوهرات "معوّض" Mouawad المستوحاة من المبادئ الخلاقة للفنّ وعلم الهندسة بفنّ علم الأحجار الكريمة. ففي أشكال القطع المربعة والدائرية والبيضاوية والكمثرية يتجلّى عالم آسر من الروعة الهندسية. وتقدّم المجموعة تصاميم عصرية مصنوعة من الذهب الأبيض والوردي عيار 18 قيراطًا ومرصعة بأحجار الألماس التي تخضع لاختبار دقيق لضمان جودتها ولونها ونقاوتها. أما ثمرة هذا الإبداع فهي قطع تخطف الأنفاس ببساطتها ورقيّها وروعتها.

وتضمّ مجموعة "سيلويت" Silhoutette من مجوهرات "معوّض" Mouawad هذه قلادات أحادية أو متعددة القطع وأقراط وخواتم وتصاميم عصرية وبسيطة تشعّ أناقة وتلائم أيّ مناسبة – هي الهدية الأمثل في مناسبة عيد الأضحى المبارك، ومتوافرة في جميع معارض معوّض في الخليج.