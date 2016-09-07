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«الصحة»: وفاة الحالة الـ11 بين الحجاج المصريين

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«الصحة»: وفاة الحالة الـ11 بين الحجاج المصريين «الصحة»: وفاة الحالة الـ11 بين الحجاج المصريين

حجاج_أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة الحالة الحادية عشر بين الحجاج المصريين بالأراضى ، مساء اليوم الأربعاء ، يبلغ من العمر 75عاما، من محافظة المنوفية، يتبع بعثة التضامن الاجتماعى.

وأوضح الدكتورعلى حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن المتوفى يدعى كمال عاشور محمد الريفى، حيث كان يعانى من إرتفاع فى الضغط والسكر ودرجة الحرارة ، وتم نقله على الفور الى مستشفى النور التخصصى بمكة حيث تم تلقيه للاسعافات اللازمة، ولكن وافته المنية.

وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بلاغ الوفاة من المستشفى التى كان محتجز بها، ويتم حاليا التنسيق مع الجهات المسئوله لانهاء استخراج شهادة الوفاة.

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