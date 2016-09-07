انتحار ربة منزل بالدقهلية بعد تناولها مبيد حشرى

انتحرت ربة منزل، تدعى إيناس.م، 24 سنة، بتناول مبيد حشرى، اليوم، الأربعاء، من قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وعثر زوجها ويدعى "جمعة.ع"، عليها ملقاة على الأرض، وقام على الفور بنقلها إلى مستشفى المنصورة الدولى، حيث وافتها المنية، وتبين تناولها مبيد حشرى، مما أدى لوفاتها فى الحال.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد، بوفاة "إيناس.م" ربة منزل 24 عاما، منتحرة بتناول مبيد حشرى، وقام زوجها بنقلها إلى المستشفى الدولى، ولم يتمكن الأطباء من إسعافها وماتت على الفور.