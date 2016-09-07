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أسعار السجائر الجديدة.. مارلبورو بـ27 .. و«LM» بـ 19 جنيهًا

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أسعار السجائر الجديدة.. مارلبورو بـ27 .. و«LM» بـ 19 جنيهًا أسعار السجائر الجديدة.. مارلبورو بـ27 .. و«LM» بـ 19 جنيهًا

السجائر

حددت وزارة المالية اليوم الأربعاء، السجائر الجديدة، وفق قانون الضريبة على المبيعات، بعد قرار عمرو الجارحي وزير المالية، المنشور بالجريدة الرسمية اليوم.

وجاءت الأسعار كالاتي:

مارلبورو – كينت – ميريت – دانهيل – دافيدوف بـ27 جنيها.

مارلبورو عبوة ورقية بـ25 جنيها.

إل إم – روثمان – جولواز – ونستون – لاكي سترايك بـ19 جنيها.

إل إم عبوة ورقية بـ18 جنيهًا.

نكست وبى س بـ17 جنيهًا.

فايسروى – كليوباترا بلاك ليبول – تايم بـ16 جنيهًا.

روثمانز 10 سجائر بـ9.50 جنيه.

كليوباترا جولدن – فلوريدا – كينج سايز – كوين عبوات ورقية بـ10.50 جنيه.

لايت – فلوريدا – مونديال- بمونت – بوسطن – هوليود – كابيتول – كليوباترا بوكس «أبيض – أزرق – أحمر – سيلفر- بوكس كوين» بـ12 جنيهًا.

سوبر ستار بـ12.5 جنيه.

وذكر قرار وزير المالية أنه في حالة قيام المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى فإن السعر الأعلى هو الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

وأشار إلى أنه في حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بأسعار أعلى من المذكورة فإن ذلك يعتبر تهربًا.

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