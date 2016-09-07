بالصور.. قادة المنطقة الجنوبية العسكرية يتفقدون فعاليات «مبادرة حلوة يابلدى»‎

شارك ضباط وجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية في فعاليات «مبادرة حلوة يابلدى» التي أطلقتها مؤسسة «أخبار اليوم» بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية و وزارة الشباب والرياضة و وزارة البيئة، والتي تضمنت أعمال تجميل وتطوير وصيانة لعدد من الشوارع والميادين والمدارس في مختلف مدن وقرى محافظة الأقصر.

وقام محافظ الأقصر محمد بدر، و عدد من قادات القوات المسلحة من المنطقة الجنوبية العسكرية، بجولة تفقدية بمدينتى أرمنت وإسنا لمتابعة أعمال التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها.

وشملت الجولة، تفقد أعمال التطوير بمدرسة السلام الإبتدائية المشتركة في ارمنت، ومدرسة الطنات بقرية الحميدات باسنا، ويقوم بتنفيذ التطوير بها القوات المسلحة والتي شاركت في أعمال التجميل المختلفة التي تتضمن دهانات الأسوار وتشجير للمدينة ونقل المخلفات الصلبة وفتح عدد من الشوارع، اما في مدينة أرمنت فقد تم تطوير مدخل مدنية ارمنت وتم تجميل شارع الكورنيش ودهان البلدروات بلون موحد.

من جانبه قال محافظ الأقصر، ان هناك مشاركة من مختلف مؤسسات الدولة من أجل نجاح مبادرة «حلوة يابلدى» حيث تشارك بالأقصر 8 هيئات حكومية، بالإضافة إلى 30 جمعية و26مركز شباب و900 من الشباب المتطوع وتم خلالها القيام بحملات نظافة وتجميل ودهان ونشر لوحات جرافيكية، على الحوائط والجدران والأسوار، وتسيير حملات توعية للمواطنين، بمشاركة هيئات المجتمع المدنى، بجانب فعاليات فنية وورش عمل للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية فى النظافة.