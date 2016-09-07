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عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد

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عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد

عواصف ترابية_أرشيفية

تعرضت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، لعواصف ترابية ضربت المناطق النائية والطرق الرئيسية بالمحافظة بعد انخفاض مفاجىء فى درجة الحرارة، وانكسار الموجه الحارة, وتسببت فى انعدام الرؤية على الطرق السريعة.

ورفعت أجهزة الأمن، درجة الاستعداد، وتم تشديد التواجد الأمنى والمرورى، بالأكمنة الشرطية على الطرق؛ لإسداء النصح للسائقين، ورواد الطرق، لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.

وقرر المحافظ اللواء محمود عشماوى، تشكيل غرفة عمليات لتلقى أية بلاغات عن وجود أية آثار جانبية نتيجة لحالة الطقس السيئة التى تتعرض لها المحافظة.

أ ش أ

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