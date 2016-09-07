اجتماع المجلس التنفيذى لـ «الوادى الجديد» لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة

أكد اللواء «محمود عشماوي» محافظ الوادي الجديد، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة و المنعقد بمقر الديوان العام على ضرورة وضع خطة استراتيجية متكاملة لتنظيم مجموعة من الرحلات لطلبة المدارس والجامعات من أبناء المحافظة للمزارات السياحية الهامة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وفرع الجامعة بالمحافظة.​

كما أكد «عشماوي»، على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية ووضع خطة استراتيجية متكاملة، لتفعيل السياحة الداخلية بالمحافظة قبل بدء العام الدراسي الجديد لتعريف الطلاب بالأماكن الأثرية التاريخية، ومن أجل تنشيط حركة السياحة.

وأوضح «عشماوي» أن السياحة الداخلية هى المدخل الأساسي للسياحة الدولية باعتبارها وسيلة إعلان ودعاية للأماكن والمزارات السياحية، حيث يقوم الطلاب بنشرها على مواقع التواصل الأجتماعي والسوشيال ميديا.