أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اجتماع المجلس التنفيذى لـ «الوادى الجديد» لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة

Google+ Print
اجتماع المجلس التنفيذى لـ «الوادى الجديد» لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة اجتماع المجلس التنفيذى لـ «الوادى الجديد» لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة

أرشيفية

أكد اللواء «محمود عشماوي» محافظ الوادي الجديد، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة و المنعقد بمقر الديوان العام على ضرورة وضع خطة استراتيجية متكاملة لتنظيم مجموعة من الرحلات لطلبة المدارس والجامعات من أبناء المحافظة للمزارات السياحية الهامة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وفرع الجامعة بالمحافظة.​

كما أكد «عشماوي»، على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية ووضع خطة استراتيجية متكاملة، لتفعيل السياحة الداخلية بالمحافظة قبل بدء العام الدراسي الجديد لتعريف الطلاب بالأماكن الأثرية التاريخية، ومن أجل تنشيط حركة السياحة.

وأوضح «عشماوي» أن السياحة الداخلية هى المدخل الأساسي للسياحة الدولية باعتبارها وسيلة إعلان ودعاية للأماكن والمزارات السياحية، حيث يقوم الطلاب بنشرها على مواقع التواصل الأجتماعي والسوشيال ميديا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا