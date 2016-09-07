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الدسوقي رشدي يقدم «قُصر الكلام» من مطروح

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الدسوقي رشدي يقدم «قُصر الكلام» من مطروح الدسوقي رشدي يقدم «قُصر الكلام» من مطروح

الإعلامي محمد الدسوقي

يستضيف الإعلامي «محمد الدسوقي» رشدي خلال حلقة غداً، الخميس، من برنامجه “قُصر الكلام”، الباحث الاقتصادي محمد نجم، للحديث عن مشاركة في قمة العشرين بالصين ومستقبل الاستثمار في مصر والمشاريع الكبرى، كما يرد «رشدي» على أشهر الشائعات عن الاقتصاد المصري، وذلك في تمام العاشرة والنصف مساءً عبر شاشة النهار one.

أما خلال حلقة الجمعة، فيواصل الدسوقي رشدي رحلته في محافظات مصر، حيث يذهب إلى محافظة مرسى مطروح، بصحبة المحافظ اللواء علاء أبو زيد، للحديث عن خريطة الاستثمارات في المحافظة، وجولة في بعض المناطق الهامة هناك.

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