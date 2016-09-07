ضبط أكبر تشكيل عصابى لتزوير الأختام الحكومية بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى اصطناع وتقليد أختام حكومية وأكلاشيهات لجهات حكومية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للعقيد السعيد شعير رئيس مباحث الأموال العامة تفيد بقيام كل من زاهر.ح.ع.ن 54 سنة مشرف مواقف سيارات بحى غرب المنصورة ومقيم بمنطقة توريل، وناجى.ع.م.ج.ح 32 سنة صاحب محل مشغولات ذهبية صينى ومقيم بمنطقة جديلة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى اصطناع وتقليد الأختام والأكلاشيهات الحكومية وتزوير محررات ومستندات حكومية وترويجها على عملائهما ممن لديهم موانع قانونية تمنعهم من حصولهم عليها وذلك مقابل مبالغ مادية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الأول حال استقلاله السيارة رقم د ب ط 3124 قيادته بدائرة قسم ثان وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى 90 جنيهًا وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية من الأختام والأكلاشيهات الحكومية المقلدة تحمل شعار الجمهورية وتقرأ بصماتها، محافظة الدقهلية - الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة، قطاع كهرباء الدقهلية، مركز الأهرام للتعليم وتكنولوجيا المعلومات - محكمة المنصورة الابتدائية، مكتب توثيق المنصورة، وزارة العدل - مصلحة الشهر العقارى، سرايا محكمة المنصورة الابتدائية، وزارة التجارة والصناعة، مكتب السجل التجارى، محافظة الدقهلية - الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية، إدارة بلقاس التعليمية، الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، خاتم كودى نحاسى، مكتب القرشى الهندسى، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتم اصطحابه لمسكنه وبتفتيشه عثر بداخله على كمية كبيرة من المحررات والمستندات الحكومية والخاصة منها خالية البيانات ومعدة للتزوير وأخرى بها بيانات تم تزويرها ببصمات أختام مقلدة وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات وحيازة المضبوطات وبمناقشته قرر أنه كان فى طريق لمقابلة المتحرى عنه الثانى وبإرشاده تم ضبطه بمحل عمله الكائن بشارع الدراسات وبتفتيش المكان عثر بداخله على كمية من الأختام والأكلاشيهات الحكومية المقلدة وتقرأ بصماتها، محافظة الغربية، مكتب الدقهلية مركز المعلومات، وزارة العدل، نقابة المهندسين بالدقهلية، وختم غير مطلوب للتجنيد، وتجديد صلاحية هذا الجواز، مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وكمية كبيرة من المحررات والمستندات الحكومية والخاصة منها خالية البيانات ومعدة للتزوير وبمواجهة اعترف بما أسفرت عنه التحريات وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة على ذمة تصرفات النيابة وجار تحرير محضر بالواقعة.