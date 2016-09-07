وزير الاقتصاد الألماني: مصر أهم شريك لنا فى القارة الإفريقية

صرح أوڨا بيكماير وزير الدولة الألمانى لوزارة الاقتصاد والطاقة، بأن مصر شريك هام بالنسبة لبلاده، وأن هناك تعاونا مصريا ألمانيا وثيقا فى مجالات الطاقة والتدريب المهنى والبنية التحتية والاستثمار، قائلا: نحن ندعم التحولات الديمقراطية والاستقرار والمناخ الاستثمارى الجيد فى مصر، بعد وقت كانت فيه الظروف غير مواتية بسبب الاضطرابات السياسية فى السنوات الماضية.

وتابع الوزير الألمانى: زرت مصر الصيف الماضى مع وفد اقتصادى كبير يضم وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى زيجمار جابريل، واطلعنا على المشاريع المستقبلية فى مصر ولدينا رغبة كبيرة فى دعم التعاون الثنائى بين البلدين، مضيفا: مصر أهم شريك لنا فى القارة الإفريقية ولدينا مشاريع استثمارية هامة مع مصر فهى ليست شريك هام لألمانيا وحدها فحسب بل للاتحاد الأوروبى أيضا.

جاء ذلك على هامش لقاء وزير الدولة الألمانى بالوفد الاقتصادى المصرى بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، حيث التقى الوفد صباح اليوم الأربعاء وزير الدولة الألمانى أوفا بيكماير يرافقهم السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا والمستشار التجارى بالسفارة المصرية محمد خلف جدير.

ويضم الوفد الاقتصادى المصرى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب محمد ذكى السويدى، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، وعضو مجلس النواب وأمين لجنة الصناعة بالبرلمان المهندس أحمد سمير، وأمين عام الغرف التجارية علاء عز، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى نادر رياض.

أ ش أ