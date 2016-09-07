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الأهلي يهزم الشمس بهدفين متأخرين في تجربة البدري الأولى

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الأهلي يهزم الشمس بهدفين متأخرين في تجربة البدري الأولى الأهلي يهزم الشمس بهدفين متأخرين في تجربة البدري الأولى

فاز الأهلي في تجربته الودية مع حسام البدري المدير الفني الجديد للفريق على الشمس 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما في 6 أكتوبر خلال معسكر الأحمر استعدادا للموسم الجديد.

وافتتح محمد نجيب التسجيل للأهلي في الدقيقة 85 حيث استغل عرضية علي معلول قابلها برأسية في شباك الشمس.

وأضاف صالح جمعة الهدف الثاني للفريق من عرضية حسين السيد حولها برأسه داخل المرمى في لحظات المباراة الأخيرة.

وكان البدري قد بدأ اللقاء بتشكيل ضم كل من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – حسام غالي – صبري رحيل

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – مؤمن زكريا – محمد حمدي زكي

الهجوم: جون أنطوي

وأجرى البدري 6 تغييرات، حيث دفع بعلي معلول وميدو جابر وحسين السيد وعماد متعب وصالح جمعة ومحمد الشناوي بدلا من مؤمن زكريا ومحمد حمدي زكي وصبري رحيل وجون أنطوي وعمرو السولية وشريف إكرامي.

وسيخوض الأهلي ودية أخرى يوم السبت أمام الشرقية.

وتعد تلك الودية هي التجربة الأولى في ولاية البدري الثالثة كمدير فني للأهلي.

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