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كوبر: لم أعاقب رمضان صبحي أمام جنوب إفريقيا.. ولهذه الأسباب شارك كبديل

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كوبر: لم أعاقب رمضان صبحي أمام جنوب إفريقيا.. ولهذه الأسباب شارك كبديل كوبر: لم أعاقب رمضان صبحي أمام جنوب إفريقيا.. ولهذه الأسباب شارك كبديل

أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أن قرار الدفع برمضان صبحي كبديل في مباراة جنوب إفريقيا الودية لم يكن تأديبيا.

ودخل جناح ستوك سيتي مباراة جنوب إفريقيا في الشوط الثاني بالمباراة التي خسرها منتخب مصر بهدف يوم الثلاثاء.

وقال كوبر في تصريحات لقناة الحياة: "لم أعاقب رمضان صبحي بعدم الدفع به كأساسي، فهناك خط واضح يسير عليه كل اللاعبين في الفريق مهما كانت أسماءهم".

وانتقد كوبر تصرف رمضان في مباراة غينيا الودية الثلاثاء الماضي حين أصر على تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبت لمصر قبيل نهاية اللقاء.

وأضاف "رمضان لم يشارك كأساسي بسبب عدم ظهوره بمستوى طيب في مباراة غينيا، كما كان بديله في حالة أفضل".

ولعب محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت المنتقل لموسكرون المباراتين بشكل أساسي في مركز الجناح الأيمن الذي يجيد فيه رمضان صبحي.

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