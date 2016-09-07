كوبر يطالب جماهير مصر بالتفاؤل والنظر لإيجابيات الوديات

طلب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الجماهير بالتفاؤل قبل انطلاق مشوار تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل.

وينطلق مشوار مصر بملاقاة الكونجو مطلع أكتوبر في برزافيل بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وتعادل الفراعنة مع غينيا بالاسكندرية قبل أن يخسروا بهدف من جنوب إفريقيا في الوديتين الأخيريتين قبل ملاقاة الكونجو.

وقال كوبر في تصريحات لقناة الحياة: "لا تتشأموا.. نعم لم نلعب بالشكل المطلوب أمام جنوب إفريقيا، لكننا خلقنا عدة فرص".

وأضاف "أطلب من الجميع التفاؤل، فالهزيمة في مباراة ودية لن تهدر كل ما صنعناه طوال الأشهر الأخيرة".

وأوضح أن تجربة جنوب إفريقيا تعتبر إيجابية رغم الخسارة، بعد أن جرب أكثر من فكر، وأكثر من لاعب في عديد المراكز.