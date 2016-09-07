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أسوان يكشف لـ في الجول كيف خطف الفار من الشرقية والإنتاج.. ' دور النحاس '

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أسوان يكشف لـ في الجول كيف خطف الفار من الشرقية والإنتاج.. ' دور النحاس ' أسوان يكشف لـ في الجول كيف خطف الفار من الشرقية والإنتاج.. ' دور النحاس '

كشف رامي ربيع مدير الكرة في نادي أسوان كيف استطاع فريقه خطف لاعب الأهلي الجديد إسلام الفار من الشرقية والإنتاج الحربي بعد أن قدمت الأندية الثلاثة عروضا لاستعارة جناح نجوم المستقبل السابق.

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وقال ربيع لـFilGoal.com: "عماد النحاس المدير الفني للفريق فتح خطا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وحسام البدري المدير الفني.. الثنائي كان له دورا كبيرا في إقناع الفار بإن فرصته الأفضل في أسوان".

وأضاف "كان هناك مفاوضات مع الإنتاج الحربي والشرقية لكن اقتناع اللاعب بتجربة أسوان سهلت مهمتنا".

وواصل لاعب الأهلي السابق "تحدثنا مع الفار ووجدناه مرحبا، أنهينا كل شيء وسيلعب معنا الموسم المقبل"

وأوضح "الوضع المادي في أسوان عادي، لكن اللاعب رأى أنه سيستفاد أكثر في أسوان".

وأتم "أي لاعب قادم من الاهلي بالتأكيد سيفيدنا، الأهلي لن يحضر أي لاعب. كما أن الفار اقتنع بتجربة أسوان الموسم الماضي ورأى أنه سيستفاد من عماد النحاس".

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