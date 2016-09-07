الإسماعيلي يخفض عقود عبد ربه وعموري

نجح نادي الإسماعيلي في تخفيض عقود ثنائي فريق الكرة حسني عبد ربه وعمرو عبد الفتاح "عموري" بعد الاتفاق معهما.

ويحاول الإسماعيلي خلال الفترة الحالية تخفيض عقود بعض لاعبيه لتوفير النفقات وكانت البداية مع الثنائي عبد ربه وعموري.

وكان محمد عادل جمعة المنضم حديثا للإسماعيلي قادما من الزمالك رفض تخفيض تعاقده مع النادي ليدخل في أزمة مع الدراويش. (طالع تصريحات عادل جمعة)

على جانب آخر تعقد إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي أثناء اجتماعه بمدربي قطاع الكرة بالنادي بتوفير كافة احتياجات القطاع حتى يعود لسابق عهده.

وقبل الاجتماع حظي عمرو فهيم قائد الإسماعيلي السابق باستقبال حافل من الجماهير في أول حضور له بعدما تم اختياره للعمل بقطاع الناشئين في النادي.

ويستعد الإسماعيلي حاليا لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري يوم 17 سبتمبر الحالي.