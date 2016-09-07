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مساعدات إغاثية إماراتية لذوي الإعاقة في المكلا اليمنية

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مساعدات إغاثية إماراتية لذوي الإعاقة في المكلا اليمنية مساعدات إغاثية إماراتية لذوي الإعاقة في المكلا اليمنية

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإغاثية على الساحة اليمنية في إطار دورها الإنساني للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين وبصفة خاصة الشرائح الضعيفة في المجتمع وفي مقدمتها ذوو الاعاقة.

وفي هذا الاطار قدمت الهيئة صباح اليوم 466 طرداً إغاثياً يحوي كل منها سلالا غذائية وأغطية وبطانيات ..على طلاب مركز النور للمكفوفين وتأهيل المعاقين وجمعية الأمل لرعاية ولتأهيل الصم والبكم.

ويضم مركز النور 266 طالباً وطالبة فيما تضم جمعية الأمل 200 طالب وطالبة، من شتى مديريات ساحل حضرموت.

ويأتي توزيع هذه المساعدات الإنسانية مساهمة من الهيئة في تخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من العائلات في الساحل ومساعدتهم في التغلب على الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وكان فريق الهلال تفقد المراكز المعنية واستمع لأعضائها عن أهم الاحتياجات وسبل تطويرها لتواكب احتياجات الدارسين فيما عبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على المساعدات القيمة التي تواصل تقديمها في مختلف المجالات، والتي قد جاءت لتعيد البسمة إليهم خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

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