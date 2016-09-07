وفد يمني يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن راشد أحمد عبدالله الحبسي

قدم وفد من الجمهورية اليمنية الشقيقة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن راشد أحمد عبدالله الحبسي الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن.

ضم الوفد فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة والدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني السابق وسلطان الباكري نائب السفير اليمني واللواء علي النقيب الملحق العسكري اليمني بالإمارات.

ونقل الوفد تعازي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لوالد وإخوة وذوي الشهيد خلال زيارتهم اليوم إلى مجلس عزاء الشهيد البطل بمنطقة السيح في رأس الخيمة .. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان .

وأشاد الوفد اليمني بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الإماراتية في تحرير عدد من مناطق اليمن وبتضحيات أبناء الإمارات التي جسدت اللحمة العربية في تلبية نداء الواجب الوطني والإنساني تجاه أشقائهم في اليمن وستظل خالدة في سجلات التاريخ.

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