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رئيس بعثة الحج المصرية: تقرير كامل عن البعثة للموسم الحالي سيقدم لمجلس الوزراء

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رئيس بعثة الحج المصرية: تقرير كامل عن البعثة للموسم الحالي سيقدم لمجلس الوزراء رئيس بعثة الحج المصرية: تقرير كامل عن البعثة للموسم الحالي سيقدم لمجلس الوزراء

الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط ورئيس بعثة الحج الرسمية، إنه سيعد تقريرا كاملا عن موسم الحج الحالي ويعرضه على مجلس الوزراء مع مقترحات لحلول كافة المشكلات التي يمكن أن يتم لمسها خلال الموسم الحالي وبحث الحلول مع البعثات المختلفة.

وأضاف العربي في تصريح للصحفيين عقب لقائه بوزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر، أنه سيبحث كافة الشكاوى التي تعرضها البعثات الثلاث من أجل تطوير الحج وظهور الحجاج المصريين بصورة مثالية تتفق ومكانة والمصريين.

واشار الى إنه تم خلال المقابلة توجيه الشكر إلى للدعم الكبير والتنسيق بين المملكة ومصر، حيث أكد أن هناك مكانة خاصة للحجاج المصريين بين حجاج الدول كافة وطالبنا باستلام المخيمات فى مواعيد مبكرة لتجهيزها بالشكل الأمثل.

وقال العربي إنه سيتم عقد اجتماعات مع البعثات المختلفة من أجل الإعداد للموسم القادم للحج، موضحا أن هذا سيساهم بقوة في إنجاح موسم الحج بصورة كبيرة في المواسم القادمة، لافتا إلى أنه لا توجد مشكلات يمكن أن تعكر صفو الموسم الحالي.

أ ش أ

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