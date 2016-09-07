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صراع الصفقات – تشيلسي يستهدف نجم سانتوس

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صراع الصفقات – تشيلسي يستهدف نجم سانتوس صراع الصفقات – تشيلسي يستهدف نجم سانتوس

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع تياجو ميا لاعب وسط سانتوس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن تشيلسي تقدم بعرض للتعاقد مع لاعب الوسط المدافع مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي يواجه صعوبة في التعاقد مع مايا نظرا لأن نادي سانتوس لا يرغب في التخلي عنه قبل نهاية الموسم.

ويرتبط مايا البالغ مع العمر 19 عاما بعقد مع ناديه يمتد لعام 2019.

وظهر اللاعب الشاب بمستوى جيد مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في ريو دي جانيرو وساهم في تتويج السامبا بالميدالية الذهبية ما وضعه ضمن دائرة اهتمامات أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي.

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