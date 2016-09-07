بكاري سانيا جاهز للمشاركة في دربي مانشستر

أكد بكاري سانيا مدافع مانشستر سيتي أنه أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وعاد اللاعب لتدريبات فريقه الجماعية بعد غيابه في مباريات فريقه الثلاثة السابقة بسبب الإصاب في أوتار الركبة.

وقال اللاعب لقناة مانشستر سيتي: "أشعر أنني تحسنت والآن جاهز للمشاركة بعد التعافي من الإصابة".

وأضاف "الموسم الماضي كان طويلا وكنت في حاجة للحصول على راحة لكني الآن جاهز للمشاركة".

وشارك الدولي الفرنسي البالغ من العمر 33 عاما في مباراة مانشستر سيتي الأولى في الدوري الإنجليزي قبل أن يتعرض للإصابة ويغيب عن مواجهتي ستوك سيتي ووست هام يونايتد، بالإضافة إلى مباراة ستيوا بوخاريست في دوري الأبطال.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بالتساوي مع مانشستر يونايتد قبل المباراة التي تجمعهما السبت المقبل.