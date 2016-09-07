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لابد للسحر من نهاية.. رونالدينيو يعلن موعد اعتزاله ' قد يتجه للموسيقى '

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لابد للسحر من نهاية.. رونالدينيو يعلن موعد اعتزاله ' قد يتجه للموسيقى ' لابد للسحر من نهاية.. رونالدينيو يعلن موعد اعتزاله ' قد يتجه للموسيقى '

أعلن رونالدينيو نجم منتخب البرازيل وبرشلونة الأسبق عن موعد اعتزاله كرة القدم بعد مشوار يمتلئ بالسحر والمراوغات التي يتداولها مستخدمو وسائل التواصل الإجتماعي حتى الآن.

بعد 18 عاما من مداعبة الكرة، قال رونالدينيو في مؤتمر صحفي: "أنا لم أعد في الـ26، صرت في الـ36. الخطة هي أن ألعب عام أخر ثم أعتزل".

وأضاف "أبحث عما يمكنني فعله لإنهاء مشواره، أنا حاليا في مشاريع جديدة خاصة بالموسيقى وكرة القدم. هذان الأمران أنا شغوف بهما".

وكان برشلونة قد أعلن عن أن رونالدينيو سيكون سفيرا للنادي في أمريكا.

وسجل رونالدينيو 118 هدفا في مشوار رائع في الدوريات مع باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان، ولكنه ترك فلومينينزي الموسم الماضي، وهو حاليا بلا نادي.

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