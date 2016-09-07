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منير الحدادي: أعتقد أننا سنتأهل إلى دوري الأبطال

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منير الحدادي: أعتقد أننا سنتأهل إلى دوري الأبطال منير الحدادي: أعتقد أننا سنتأهل إلى دوري الأبطال

(إفي): قال المهاجم الشاب، منير الحدادي، إنه كان يرغب في ارتداء قميص فالنسيا منذ فترة طويلة لذا لم يتردد في قبول عرضه، وأكد أنه لا يساوره أدنى شك في قدرة الفريق على التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات أدلى بها أثناء تقديمه رسميا كلاعب جديد في صفوف فالنسيا، أشار المهاجم ذو الأصول المغربية "أعتقد أن بمقدورنا تحقيق ذلك"، مؤكدا على هدف الفريق لهذا الموسم من انهاء بطولة الليجا في مركز مؤهل إلى التشامبيونز ليج.

ونفى منير، الذي سيلعب هذا الموسم مع الخفافيش على سبيل الإعارة من برشلونة مع وجود خيار أمام فالنسيا لشرائه، أن يكون قد وافق شفهيا على عرض من نادي سيلتا فيجو الإسباني.

وقال الحدادي "أنا سعيد جدا لوجودي هنا، فالنسيا ناد كبير، وأنا أفكر في الانضمام إلى صفوف فالنسيا منذ وقت طويل".

وذكر اللاعب "أنا مهاجم وأحب تسجيل الأهداف، جئت إلى هنا كي أقاتل لأضع فريقي الجديد في المقدمة".

يشار إلى أن الحدادي يلعب في صفوف منتخب إسبانيا تحت 21 عاما بجوار سانتي مينا وخوسيه جايا، زميليه في فالنسيا.

ومن جانبه، أكد المدير الرياضي لنادي فالنسيا، خيسوس جارسيا بيتارش، أن الحدادي هو اللاعب الذي كان يبحث عنه المدير الفني للفريق، باكو أيستاران.

وأكد بيتارش أن الحدادي أمامه مستقبل رائع في عالم كرة القدم.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، انطلق الحدادي إلى ملعب مستايا مرتديا القميص رقم 9 ، وكان في انتظاره في المدرجات حوالي 3 آلاف من مشجعي الخفافيش.

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