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ألونسو: شالكه لن يكون منافسا سهلا لبايرن

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ألونسو: شالكه لن يكون منافسا سهلا لبايرن ألونسو: شالكه لن يكون منافسا سهلا لبايرن

(إفي): حذر لاعب الوسط الإسباني تشابي ألونسو اليوم من أن شالكه لن يكون منافسا سهلا لفريقه، بايرن ميونيخ، الذي سيزوره الجمعة المقبلة بالجولة الثانية من البوندسليجا على ملعب فيلتينس آرينا.

وقال ألونسو "هم قادرون على الفوز على أي منافس تقريبا. علينا أن نستعد للمباراة جيدا لأنه من الصعب دائما اللعب هناك".

وكان ألونسو، الذي يخوض موسمه الثالث مع الفريق البافاري، قد خاض أولى مبارياته بقميص بايرن قبل نحو عامين، في نفس الملعب أمام شالكه.

وأوضح "أحب الأجواء هناك، جماهير شالكه عاشقه للفريق".

كما أشار ألونسو، لاعب ريال مدريد وليفربول السابق، إلى أن دوره في الفريق لم يتغير مع تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي الإدارة الفنية بداية من هذا الصيف، وأنه لايزال يلعب في نفس المركز كما كان يفعل في عهد المدرب السابق بيب جوارديولا.

وأبدى لاعب الوسط المخضرم البالغ من العمر 34 عاما إعجابه بزميله الجديد، ريناتو سانشيز، وقال إنه من الممكن أن يلعبا معا للمرة الأولى يوم الجمعة القادم "ربما تتاح لنا الفرصة للعب معا الجمعة. ريناتو يتدرب بشكل جيد وأعتقد أنه مستعد للمشاركة".

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