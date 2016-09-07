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بويول: لا أعتقد أن التوقف عن اللعب هو الحل بالنسبة لميسي

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بويول: لا أعتقد أن التوقف عن اللعب هو الحل بالنسبة لميسي بويول: لا أعتقد أن التوقف عن اللعب هو الحل بالنسبة لميسي

(إفي): قال لاعب برشلونة السابق كارليس بويول إنه "لا يعتقد" أن "الحل" بالنسبة للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تم استبعاده من معسكر الأرجنتيني بسبب الإصابة، "قد يكون في التوقف عن اللعب"، معللا ذلك بأن هذا الخيار "لن يكون ضمانا" لتعافيه بالشكل الأمثل.

وأكد بويول في فعالية رياضية أقيمت اليوم بمقر الليجا "لا أعلم ما هي طبيعة إصابة ميسي بالضبط، لكنني أعرف بشأن إصابات عظم العانة (بالحوض)، ولا يمكن ضمان التعافي منها من خلال التوقف عن اللعب. كما أعتقد أن حالة ميسي ليست خطيرة لهذه الدرجة".

وأضاف "على الرغم من إنني متيقن من أن الكثيرين يريدونه أن يستريح لبعض المباريات، أعتقد أنه لاعب قوي للغاية".

وقال لاعب البرسا السابق "لقد أسعدني الحظ باللعب معه لسنوات عديدة، ميسي بالنسبة لي هو أفضل لاعب في التاريخ وكريستيانو (رونالدو) يتبعه عن قرب"، مبرزا "من الصعب للغاية أن يكرر لاعبون آخرون ما حققاه".

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