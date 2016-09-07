ديفيد لويز: مستعد للعب في أي مكان مع تشيلسي

قال ديفيد لويز مدافع تشيلسي أنه مستعد للعب في أي مكان يختاره له أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

وتحدث لويز لموقع تشيلسي قائلا: "لا يهمني أي مركز سوف أشارك فيه مع الفريق أو طريقة اللعب، أريد فقط أن أساعد فريقي في تحقيق الفوز".

وأضاف "سواء لعبنا بأربعة مدافعين أو ثلاثة أو حتى ثنائي دفاعي فقط، أنا جاهز للمشاركة في أي مركز.

وتابع "كونتي مدرب مميز للغاية وهو يعرف الأمور التكتيكية للفريق أكثر مني وبالتأكيد سيختار الأفضل للمشاركة".

وعاد المدافع البرازيلي لصفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد موسمين قضاهما مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وستكون أول مباراة للمدافع البالغ من العمر 29 عاما مع تشيلسي أمام سوانزي سيتي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.