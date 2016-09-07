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أنقرة: القوات المدعومة من تركيا قد تتوغل لعمق أكبر في سوريا

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أنقرة: القوات المدعومة من تركيا قد تتوغل لعمق أكبر في سوريا أنقرة: القوات المدعومة من تركيا قد تتوغل لعمق أكبر في سوريا

الجيش التركي

قال نائب رئيس وزراء تركيا نور الدين جانيكلي، اليوم الأربعاء، إن القوات المدعومة من تركيا قد تتوغل لعمق أكبر في سوريا، بعدما قامت بتأمين شريط من الأرض بطول 90 كيلومترًا على الحدود التركية.

وقال جانيكلي للصحافيين في أنقرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء أيضا إن 110 من مقاتلي تنظيم داعش والمسلحين الأكراد قتلوا منذ أن بدأت تركيا عمليتها العسكرية في شمال سوريا، حسب ما نقلت رويترز.

وفي الحملة التي أطلق عليها اسم «درع الفرات» طردت قوات تركية وحلفاء لها من المعارضة السورية المسلحة تنظيم داعش من المنطقة المتاخمة لتركيا. وتريد أنقرة كبح تقدم المسلحين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال جانيكلي أيضًا إن 4 جنود أتراك قتلوا وأصيب 19 منذ بدء العملية في سوريا.

وذكر أن الرئيس التركي طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي باراك أوباما بأنه ينظر بشكل إيجابي إلى مسألة القيام بعملية مشتركة في الرقة بسوريا.

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