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بالصور..صرف 500 جنيه مساعدات لـ 16 حالة إنسانية ببني سويف ‎

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محافظ بنى سويف

محافظ بنى سويف

 

واصل المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، لقاءه الإسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة، لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، بحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، فضلًا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

وناقش المحافظ، مطالب المواطنين في بعض القطاعات الخدمية والمرافق، حيث وجه لرؤساء المدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، في الخدمات والمرافق، وفق المتاح من الموارد والإمكانات وفي إطار الالتزام بالقانون.

كما قرر حبيب صرف 8 الآف جنيه مساعدات مالية لـ 16 حالة إنسانية، بواقع “خمسمائة جنيه”، لكل حالة لمساعداتهم في تحمل أعباء المعيشة، وشراء متطلباتهم من السلع الضرورية، مراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية، حيث قدم المحافظ التهنئة لهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما استمع المحافظ للطلب، الذي تقدم به أحد أبناء مدينة الفشن، والذي يعاني من مرض في القلب وإعاقة ذهنية، ويحتاج لجهاز منظم لضربات القلب، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لتلبية مطلب المواطن في الحصول على الجهاز المطلوب.

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