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بالصور.. محافظ بني سويف يبحث مع رئيسة القومي للمرأة تفعيل دورالمرأة في التنمية

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أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف على أن الدولة تسعى بكل السبل وبذل كافة الجهود لدعم قضايا المرأة وإتاحة الفرصة كاملة لها للنهوض بها إجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وتحقيق المزيد من المكاسب لها ، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في خدمة قضايا المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها لمواجهة مسئوليتها تجاه المجتمع والأسرة باعتبارها شريك ومقوم أساسي في تطوير المجتمع ودفعه إلى تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوفد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضم “ماريا نويل” مدير عام برامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين “ميوا كاتو” المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين مكتب , ” ماري لويس” عضو المجلس القومي للمرأة , وذلك في مستهل زيارة الوفد للمحافظة والتي تتضمن عقد لقاء بمقر المجلس ببني سويف لمتابعة مشروعات إصدار الرقم القومي ومكتب شكاوى المرأة التي نفذتها الهيئة بالمحافظة بالتعاون مع فرع المجلس ببني سويف.

حيث تمت مناقشة سبل التعاون وتنسيق الجهود بين المحافظة والمجلس في دعم وخدمة قضايا المرأة وبحث تفعيل دور المرأة في تنمية المحافظة في كافة المجالات ، حيث أكد المحافظ على أهمية مشاركة المجلس في دعم جهود التنمية والمشروعات التنموية والحلول غير التقليدية لعدد من المشكلات ، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على النهوض بالصناعات اليدوية والتي توفر العديد من فرص العمل مثل صناعة السجاد اليدوي وذلك من خلال رؤية متكاملة وتضافر كافة الجهود ودعم لفكرة القرية المنتجة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي على استعداد المجلس المشاركة الفعالة في دعم تنفيذ خطة المحافظة الطموحة وغير التقليدية للنهوض بالمواطن السويفي بصفة عامة والمرأة السويفية بصفة خاصة ، معربة عن سعادتها بالمشروعات الطموحة والأفكار الجديدة التي تسير في تنفيذها المحافظة في النهوض وتحسين الخدمات في كل القطاعات خاصة فيما يخص توفير حياة كريمة للمرأة والفئات الأكثر احتياجا.

هذا ومن المقرر أن تتوجه رئيس المجلس الدكتورة مايا مرسي لتفقد نماذج لبعض المشروعات الخاصة بالسيدات المعيلات والتي يتم تنفيذها بقريتي الحكامنة وتزمنت الشرقية.

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