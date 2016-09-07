«مشروع تربية الماشية» ببورسعيد : قدمنا ١٠٥٠رأس ماشية للأضاحي

كتب – جمال نوفل

قال الدكتور ويليم جندي مدير مشروع تربية الماشية التابع لمحافظة بورسعيد، إن المشروع يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة للمواطنين من المضحين والمستهلكين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، معلنًا أن المشروع قدم حتى الآن ٦٠٠ رأس عجل بقري، و٤٥٠ خروف بلدي حي أضاحي للأهالي، و٣٠٠ ذبيحة للمنافذ التعاونية الحكومية، فضلًا عن ٢٢ ألف كيلو جرام لحوم معبئة موزعة منها، ٨٠٠٠ تلبية لرغبات رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والمساجد.

ويذكر أن مشروع تربية الماشية ببورسعيد، من أكبر مشروعات الإنتاج الحيواني في مصر، وقد أنشئ علي مساحة ١٦ فدان بمنطقة القابوطي الجديدة، بطاقة إجمالية ٤٠٠٠ رأس ماشية.