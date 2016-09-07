النيابة تتحفظ علي سائق القطار وعامل التحويله فى حادث قطار العياط

انتهت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، من معاينه حادث قطار العياط واستمعت النيابة لاقوال المصابين وشهود العيان.

وامر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بالتحفظ علي سائق القطار وعامل التحويلة، كما انتقل حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، وعلاء عزت مدير نيابة العياط، لإجراء المعاينة التصويرية ووضع تصور للحادث وكيفية وقوعه ومناقشة السائق وعامل التحويلة وشهود العيان.

كما امر المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة، بتشكيل لجنه فنية من اساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لحصر التلفيات وإعداد تقرير حول الحادث وأسباب وقوعه.

كما تم الانتهاء من أخراج التصاريح لتسليم المتوفين فى الحادث لذويهم، وذلك بعد معرفة أسباب الوفاه.

وقال مصدر بالنيابة العامة، ان هناك 24 كانت اصابتهم طفيفة وتم خروجهم بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم الشفاء ، ولا يزال هناك 6 حالات يتلاقون العلاج بالمستشفى.