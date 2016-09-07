تركيا تفرج عن أكثر من 35 ألف معتقل لتخفيف ازدحام السجون

أفرجت السلطات التركية عن أكثر من 35 ألف سجين لتخفيف الازدحام في السجون المكتظة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الأناضول أنه “استنادًا إلى الإجراءات الرسمية التي تم الإعلان عنها قبل 3 أسابيع، إنه جرى إطلاق سراح نحو 7450 من السجناء الجنائيين، و28522 متهمًا ينتظرون صدور الحكم عليهم.”

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن السجون أصبحت مكتظة بالنزلاء وسط حملة حكومية شديدة أسفرت عن اعتقال الآلاف من المواطنين في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري منتصف يوليو الماضي.

وبموجب حالة الطوارئ القائمة في تركيا حاليًا، مررت السلطات تدابير تسمح بإطلاق سراح نحو 38 ألف سجين أدينوا قبل محاولة الانقلاب في ظل شروط معينة.

واستبعدت السلطات التركية السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو الاغتصاب من هذه الاجراءات.