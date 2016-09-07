أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية تموين الإسكندرية تسحب عينات من القمح بالمطاحن لتحليلها

Google+ Print
مديرية تموين الإسكندرية تسحب عينات من القمح بالمطاحن لتحليلها مديرية تموين الإسكندرية تسحب عينات من القمح بالمطاحن لتحليلها

>الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية بالاسكندرية ، حملة تموينية تنفيذا لتعليمات الوزارة والكتب الدورية والقوانين، حيث قامت إداره تموين بسحب عينات بالطرق القانونية من الدقيق والقمح من المطاحن التابعة للإداره لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل وإتخاذ اللازم حيال المخالفات.

كما تم تحرير 2 محضر إثبات حاله لمخبزين بلدي لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وتحرير محضر اثبات حاله لمخبز بلدي وذلك لعدم الالتزام بوضع قائمه التشغيل والمواعيد والاوزان خارج المخبز.

تم تحرير محضر جنح بيع سجائر بأزيد من السعر المحدد كذلك،  محضر جنح لبيع بوتجاز بأزيد من السعر الجبري ،  وتحرر محضر لعدم الإخطار الشهري عن حركه البوتجاز لمستودع بوتجاز كامب شيزار ، بالإضافة إلى 15محضرا جنح لأنشطة تموينية مختلفة خلال اليوميين السابقين وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختلفة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء