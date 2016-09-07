مديرية تموين الإسكندرية تسحب عينات من القمح بالمطاحن لتحليلها

شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملة تموينية تنفيذا لتعليمات الوزارة والكتب الدورية والقوانين، حيث قامت إداره تموين بسحب عينات بالطرق القانونية من الدقيق والقمح من المطاحن التابعة للإداره لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل وإتخاذ اللازم حيال المخالفات.

كما تم تحرير 2 محضر إثبات حاله لمخبزين بلدي لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وتحرير محضر اثبات حاله لمخبز بلدي وذلك لعدم الالتزام بوضع قائمه التشغيل والمواعيد والاوزان خارج المخبز.

تم تحرير محضر جنح بيع سجائر بأزيد من السعر المحدد كذلك، محضر جنح لبيع بوتجاز بأزيد من السعر الجبري ، وتحرر محضر لعدم الإخطار الشهري عن حركه البوتجاز لمستودع بوتجاز كامب شيزار ، بالإضافة إلى 15محضرا جنح لأنشطة تموينية مختلفة خلال اليوميين السابقين وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختلفة.