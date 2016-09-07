والد ليندسي لوهان يفضح خطيبها السابق

أعلن والد النجمة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan، مايكل لوهان Michael Lohan، أنّ خطيب ابنته السابق إيغور تاراباسوف كان يستغلّ ابنته ليعيش حياة الترف.

وشكّك مايكل بأن يكون رجل الأعمال الروسي إيغور تاراباسوف Egor Tarabasov مليونيراً، وفق ما جاء في حديث أدلى به إلى مجلّة UK's Star، مؤكّداً أنّ الأمر لم يقنعه بتاتاً.

وقال والد النجمة البالغ من العمر 56 عاماً: "ليس لديّ أدنى فكرة إذا ما كان ثرياً. كلّ ما أعرفه هو أنّ ابنتي كانت تدفع معظم فواتيره، وفي رحلاته كانت كان يستغلّ اسمها، فهو استغلّها ليغيّر أسلوب حياته".

وأكد الوالد أنه أرسل رسائل نصيّة لتاراباسوف يهدّده بها بعد المشاجرة العلنية التي حصلت بينه وبين ابنته، وأنّ عدم ردّه أشعل غضبه، خاصّة بعد أن أخبره أصدقاء ابنته أنّهم شاهدوا آثار كدمات باللونين الأزرق والأسود على رقبتها وصدرها ويدها.

واتهم مايكل تاراباسوف أيضاً بأنّه كان يقف عائقاً أمام نجاحها، إذ إنّه لم يوافق على عدة أدوار في أفلام سينمائية عُرضت على ليندسي.

وأوضح الوالد أنّه يرغب بأن يرى ابنته سعيدة ومستقرّة مع رجل لطيف غير مدمن على الكحول، طبيعي، ويضحّي لأجلها مثلما هي تضحّي لأجله، إنّما لا يعمل في مجال الفن.

واللافت أنّ مايكل أبدى استعداده لأن يمنح تاراباسوف فرصة ثانية إذا قرّر وابنته أن يعودا إلى بعضهما.

وكانت ليندسي قد أكدت أنّها انفصلت عن خطيبها بعد تسريب صور وفيديو يظهران تعرّضها للضرب على يده أثناء إجازتهما في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وقالت الممثّلة لإحدى الصحف الأمريكية: "أدركت الآن ألا أحد يبقى في علاقة فقط من أجل الحبّ... لا يجب على امرأة أن تتعرّض للضرب وتبقى مع من آذاها، إذا لم يكن ذلك الشخص مستعداً للاعتذار".

والد ليندسي لوهان يهدّد خطيبها