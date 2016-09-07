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أنغام تعرض ابنها "بودي" على أكبر مركز طبي بألمانيا والسبب

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الأربعاء 07-09-2016 15:31

يبدو أن طلب النجمة أنغام الدعاء لابنها عبد الرحمن الشهير ب"بودي" وتدخل صديقتها الفنانة أصالة بالدعاء، أعطى لجماهير المطربة المحبوبة انطباعا بأن الصغير يعاني من مرض خطير، خاصة وأنها نشرت صورة لها برفقة الصغير على متن طائرة متجهة لألمانيا طلباً للعلاج، وهو ما ضاعف من قلق الجمهور، ولكن الحقيقة كما صرحت بها مصادر مقربة من أنغام لـ"سيدتي نت" أن الصغير يعاني من مشكلة تتفاقم بساقيه وكان من الضروري عرضه على أكبر مركز طبي متخصص في العظام.

أنغام عانت طوال السنوات الماضية من تأخر طفلها عبد الرحمن في السير والجري مثل أقرانه من الأطفال، ورغم أنه يبلغ 12 عاماً إلا أنه لا يجيد السير بطريقة طبيعية ، وتم تشخيص حالته سابقاً بتقوس الساقين، كما قيل إنه يعاني من لين العظام، وفشلت محاولات علاجه بالطرق التقليدية، ولهذا قررت أنغام اصطحاب صغيرها لإجراء فحوصات تكشف حقيقة مرضه وسبل العلاج، على أن تعود الجمعة القادمة.

المطربة المصرية نشرت صورة لها عبر كل حساباتها الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي بصحبة ابنها بودي وعلقت عليها قائلة: نستودعكم الله انا وبودي دعواتكم، واستقبلت أكثر من 680 دعوة بالشفاء العاجل لصغيرها من الموزع الموسيقي الكويتي فهد.

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سيدتي