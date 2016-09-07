بعد 3 أشهر فقط... تايلور سويفت تنفصل عن توم هيدليستون

انفصلت النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift عن حبيبها توم هيدليستون Tom Hiddleston بعد علاقة غرامية استمرت ثلاثة أشهر فقط.

فقد أعلنت نجمة البوب الأمريكية انفصالها عن الممثل البريطاني توم هيدليستون بطريقة وديّة، على أن يحافظا على الصداقة.

وفي الوقت التي رجّحت وسائل إعلام عالمية أن يكون السبب وراء الانفصال عودة النجمة البالغة من العمر 26 عاماً إلى حبيبها السابق كالفين هاريس Calvin Harris، الذي انفصلت عنه في الأول من يوليو الماضي، ظهر الأخير مع الممثلة ايزا غونزاليز وبدا أنّ علاقة رومنسية تجمعهما.

وقال مصدر مقرّب من النجمة إنّها لم تشعر بالراحة تجاه رغبة توم بأن تكون علاقتهما علنية، إذ إنها تريد أن تحافظ على خصوصية علاقتهما، فقرّرت أن تنهي العلاقة بعد أن طلب منها توم أن تذهب معه إلى حفل توزيع جوائز الـ Emmy Awards.

وبعد انتشار خبر الانفصال، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر الذي انتشر هاشتاق خاصّ بالموضوع.

يذكر أن تايلور سويفت التي اشتهرت بعلاقاتها العاطفية الفاشلة، قد أثارت ضجّة كبيرة عند انفصالها المفاجئ عن كالفين هاريس، ثمّ ظهورها بعد أسبوعين فقط مع الممثل البريطاني توم هيدلستون في عدة مناسبات خاصّة وعامّة.



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