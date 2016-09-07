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"سيدتي نت" تكشف سر انسحاب شيرين من أكبر حفل زفاف بمصر

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الأربعاء 07-09-2016 16:24

تعرضت الفنانة عبد الوهاب لحملة انتقادات واسعة بعدما غادرت أكبر حفل زفاف أقيم بمصر هذا العام بعد بداية فقرتها بدقائق معدودة، وقيل إنها شعرت بالغيرة من المعاملة المميزة لزميليها بنفس الحفل الهضبة ومحمد حماقي، والحقيقة التي تكشفها "سيدتي نت" تؤكد أن شيرين غامرت بصوتها في الدقائق القليلة التي غنت بها مجاملة لشقيق العروس.

مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب أكد أنها تعرضت لأزمة صحية حادة أثناء تواجدها داخل فندق فيرمونت تاورز، وقاومت الشعور بالمرض مجاملة للعروس وقدمت ثلاث أغنيات ولكن جسدها لم يقدر على مقاومة أعراض النزلة الشعبية الحادة وأخطرها ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحنجرة وضيق التنفس ورعشة تجتاح الجسم كله، وبعد الاتصال بطبيبها الخاص، طالبها بمغادرة المكان فوراً وعدم بذل أي مجهود، ولا زالت حتى اللحظة طريحة الفراش، وممنوعة من المشاركة بأي حفلات غنائية.

شيرين قررت استغلال فترة "الراحة الاجبارية" في تلبية دعوة جمهورها للحوار المباشر عبر موقع التغريدات تويتر، وأعلنت انها ستتواجد عبر حسابها الرسمي يوم الجمعة المقبل، كما تواصل استعدادها للتحضير لفيلم سينمائي ومسلسل والتحضيرات النهائية لبرنامجها الجديد المقرر إطلاقه بشهر نوفمبر المقبل.

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سيدتي

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