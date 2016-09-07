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أحمد الأحمد يعلن عن المرأة الداعمة له فمن هي؟

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الخميس 08-09-2016 17:10

يقوم الفنان أحمد الأحمد بتصوير دوره في المسلسل الاجتماعي هواجس عابرة وعن دوره في العمل قال أحمد بتصريح خاص لموقع سيدتي: هواجس عابرة هو أول عمل أشارك به للموسم القادم، وأجسد في العمل شخصية يزن، وهو شاب اتكالي لا يحب أن يقوم بأي شيء، ويعتمد بشكل دائم على ثروة أبيه، وتعتبر والدته الداعم الأساسي له، ويحاول هذا الشاب صاحب الخيال الواسع اتباع هواجسه وإسقاطها على أرض الواقع، لكن جميع تجاربه تبوء بالفشل، ما يزيد من متاعب زوجته الصبورة.

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سيدتي