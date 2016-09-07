نقيب الممثلين في لبنان يرد على اعتداء مدير الإنتاج على ممثلة: "بنفكّ رقبته"

بيروت-سيدتي نت

أثار خبر تعرض الممثلة رينيه عطاالله للضرب من قبل مدير الإنتاج التلفزيوني فادي الهبر موجة عارمة من الإستنكار، حيث تسابق الممثلون في التعليق على هذا الخبر منددين ومستنكرين ما حصل مع زميلتهم، وذلك بعدما قامت رينيه بنشر تفاصيل ما حصل معها عبر حسابها على الفايسبوك، حيث أشارت إلى أن الهبر انهال عليها بالإهانة ومن ثم بالضرب، لأنها تأخرت عن موعد تصوير برنامج تلفزيوني لمحطة الجديد، ولولا تدخل البعض لكانت الإصابة أكبر.

فكيف علق نقيب الممثلين اللينانيين الكاتب والممثل جان قسيس على الخبر؟

في البداية أشار قسيس لـ "سيدتي نت" إلى انه علم بالحادثة عند الساعة 12 ليلاً، ولا توجد لديه معطيات حولها، ولكنه سيعالج الموضوع بعد الإنتهاء من مراسم دفن الفنان رضوان حمزة، موضحاً أنه بصدد مغادرة مقر النقابة حيث تجمع عدد من الممثلين في النقابة للمشاركة في مراسم دفن حمزة.

وعن الإجراء الذي يمكن أن تعتمده النقابة في حالة رينيه عطاالله، أجاب جان قسيس " رينيه ليست عضواً في نقابتنا، ولكنني قلت لمن أخبرني بالموضوع ليلاً بأنني سوف أقوم بالمطلوب عندما أنتهي من واجبي بوفاة رضوان حمزة. عادة أنا لا أعالج الأمور بإنفعالية. في البداية سوف أتصل بمدير الإنتاج فادي الهبر وبالممثلة رينيه عبد الله للإطلاع على كافة التفاصيل. المشكلة أنهم لا يتصلون ولا يعلموننا بالمشاكل التي تحصل معم وأنا علمت بالحادثة من الراهبة ناي خوري، التي ترسل عادة رسائل روحية لكل الممثلين، وفي رسالتها بالأمس أشارت إلى الموضوع، فتحدثت معها وشرحت لي التفاصيل على "الواتساب".

وفي حال تبيّن أن فادي الهبر ضرب رينيه فعلاً، ردّ قسيس" بتنفكّ رقبته. مين هوي! أولاً " بياكل بهدلة" وإذا تقدمت رينيه بشكوى نحن نتبى شكواها، وأطلب من المحامي أن يوجه إليه إنذاراً ودعوى إذا اقتضى الأمر".

وعندما قلنا له إن رينيه تقدمت بشكوى للجهات الأمنية، ردّ قسيس" ولكن ليس من خلالنا. يجب أن تعلمني رينيه بكل التفاصيل لأنني لا أعرف شيئاً عن الحادث. كيف يمكن أن أدخل في حادثة لا علم لي بها".

ولأن رينيه نشرت ما حصل معها على "فايسبوك" قال النقيب قسيس" لا يوجد عندي فايسبوك. وهل الفايسبوك هو مرجعي!".

وعن العقوبة التي يمكن أن تطال الهبر في حال ثبتت عليه التهمة، ردّ قسيس" ليست النقابة هي التي تعاقب الهبر. بل نحن نساند رينيه وندعمها. نحن كنقابة نرفع دعوى إلى القضاء، وعلى أساسها يتخذ القضاء الإجراء المناسب بحقه".

في المقابل، علق بعض الممثلين على خبر الإعتداء على رينيه عطاالله على "تويتر" ولكن أبرز التعليقات كانت من نادين الراسي وورد الخال.

نادين الراسي كتبت "بعتقد هيدا أحقر شي سمعتو بالوسط الفني. كيف بتنضرب زميلة؟ كيف يعني؟ انا بطالب المنتج بأخد موقف وبطالب بمحاكمته".

أما ورد الخال فعلقت: من يرفع يده بوجه مطلق انسان، يفقد سمة الإنسانية.. ومن لا يلتزم بأخلاقيات التعامل مع الناس يجب ان لا يعمل مع الناس".

وهذا نص ما كتبته رينيه عطاالله على "الفايسبوك":

اليوم قبل الضهر، مدير الانتاج العظيم فادي الهبر، شدني من شعري، كبني ع الطريق بنص جونية وبلش يضربني قدام الناس، فريق التصوير، وشرطة البلدية

بالتفاصيل:

الصبح ما قدرت دغري لاقي ال location فبعتت message ع ال group اسأل حدا يرجع يدلني. عمل copy paste لل message الاول ورجع بعتو، جاوبتك بعرف اقرا دلّني بغير طريقة، خلص merci بدبر حالي

(هيدا الشي يللي أنا خبرتكم ياه هلق كتير سخيف بعرف، بس شكلو هيدا اللي عصبوا فمضطرة اكتبو، بعتذر)

بس وصلت حضرت الممثلين ورحت قعدت ع جنب بمدخل بناية تاتحاشاه. أكيد absurde يللي عّم قولو بس كنت عارفة إنّو بدو يجي يصرخ عليي وما الي جلد بس هيدا يللي بيعملو كل النهار، بيركب مشكل مع الكل بلا سبب فقلت يا بنت شو بدك فيه

حضي فيي، وقف ع كعب الدرج وبلش يبهدل، يصرخ، ومن الكلمات: إنتي وحدي هبيلة، مصطولة، بلا تهذيب (بعد لهلق ما بعرف ليه) وضل هيك مع صريخ طبعا ع شي خمس دقايق وانا راسي بالتلفون وما عّم رد

غاب شي ٣٠ ثانيه ورجع عن جديد يصرخ باهانات وكلمات نابية وانا ما عّم رد

طلع المخرج تيشوّف شو عّم يصير فقلتلو ما بعرف، ما حكيتو ما اطعاطيت معو ولا حتى عّم رد عليه

كان جوابو للاستاذ فادي المحترم، طبعا من ال dictionnaire ذاتو: هيدي وحدة بهيمة

حملت حالي وفالي لان خلص طفح الكيل، بتوصل ال Producer

وقفت عّم احكي معها بيجي وبيقللي إنتي وحده بلا تهذيب

بتصور هون كنت أنا خلص فولت، مسكت الكف وبدي اشبقوا، ما بعرف اذا لحق يوصل ع وجو كان لقطتني بشعري ، كبني ع الارض وبلش يضربني

بنص جونية، قدام الناس، قدام فريق التصوير

من بعد ما شخص واحد (ما بعرف اذا بدو اذكر اسمو) اجا وشالو عني ، وقف مفرعن متل الديك ورجع بلش يهينني بكلماته المعتادة (لان هو باللحظة برهن عن رجولته طبعا)

أنا فليت اكيد، مش ضروري قول

هيدا ال post لكل شخص ومؤسسه عبالن يشتغلوا معو بالمستقبل ولكل العالم ع ال set يللي ما حدا منن قلو شي او عمل شي وكفوا نهار تصوير عادي

وطبعا هيدا ال post كمان للاشادة بأخلاقوا العاليه، بتهذيبو، وبال professionnalisme تبعو

بس بالآخر معليه، هو عَصّب

مش هيك صار القانون بهالبلد؟؟